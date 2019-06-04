Александр Гусев дал поручение чиновникам активизировать работу по расселению аварийного жилья в регионе

Ход реализации национального проекта «Жилье и городская среда» на территории Воронежской области рассматривали накануне на региональном правительственном совещании, которое провел губернатор Александр Гусев, передает корреспондент Накануне.RU.

Докладывал о мероприятиях федерального проекта «Жилье» в составе национального проекта «Жилье и городская среда» выступил руководитель департамента строительной политики области Олег Гречишников. По его данным, на сегодняшний день разработан паспорт регионального проекта, заключены необходимые соглашения с Минстроем России, с органами местного самоуправления, до них доведены значения плановых показателей и объемы финансирования.

В текущем году на строительство социальных объектов в рамках комплексной застройки выделены бюджетные ассигнования в сумме 1 млрд 648 млн рублей с плановым объемом ввода жилья в рамках программы стимулирования 228 тыс. кв. метров. Софинансирование, согласованное Минстроем России, за счет средств федерального бюджета составит 1 млрд 350 млн рублей, областного бюджета – 238 млн рублей. Средства местных бюджетов – 60 млн рублей. Дополнительные средства, выделенные из областного бюджета на реализацию данных мероприятий в 2019 году, составили 1 млрд 166 млн рублей.

Предусмотренный в текущем году объем денежных средств позволит завершить строительство начатых в 2018 году 5-ти общеобразовательных школ мощностью 5 874 места и начать строительство еще двух школ мощностью 2 324 места, а также одного детского сада на 250 мест.

Муниципальные контракты на строительство 5-ти переходящих объектов заключены в 2018 году. По трем новым объектам в настоящее время завершаются конкурсные процедуры по выбору подрядных организаций. Строительная готовность общеобразовательной школы на 1224 места в п. Отрадное Новоусманского района составляет 92%, школы по ул. Ильюшина, 13 в Воронеже – 97%, по ул. Артамонова – 85%. Школы на 1101 место каждая по ул. Ф. Тютчева, 6 и в жилом массиве Олимпийский, 14в готовы на 80%.

Ввод жилья в рамках мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства федерального проекта «Жилье» на сегодняшний день составляет 44 тыс. 900 кв. м из плановых на 2019 год 228 тыс. кв. м. В 2019 году на оказание гражданам поддержки в улучшении жилищных условий, включая обеспечение жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством, и молодых семей, из федерального, областного и местных бюджетов предусмотрено 409 млн рублей. Эти средства позволят улучшить жилищные условия 659 молодым семьям и 38 гражданам таких категорий, как вынужденные переселенцы, граждане, подвергшиеся радиационному воздействию, и переселенцы с Севера.

Свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения выданы департаментом строительной политики всем муниципальным образованиям области. Действие свидетельств составляет 7 месяцев. Показатель в рамках соглашений «Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты» выполнен. 39 молодых семей уже приобрели жилье.

В рамках реализации федерального проекта «Жилье» идет подготовка заявки Воронежской области на строительство новых объектов на 2020 год. Запланирована подача заявки на получение федеральных субсидий на строительство поликлиники на 1100 посещений в смену и станции скорой медицинской помощи на 10 бригад (г. Воронеж, Московский проспект, 142у), общеобразовательной школы на 1224 места в Борисоглебском городском округе, школы на 1100 мест в селе Новая Усмань, детского сада на 300 мест по ул. Артамонова в Воронеже, стационара со вспомогательными объектами для Бутурлиновской районной больницы, а также на продолжение строительства общеобразовательной школы на 1224 места и детского сада на 250 мест в микрорайоне «Новое Отрадное» и школы на 1100 мест в микрорайоне «Бабяково. Новый квартал» в Новоусманском муниципальном районе. Общий объем запрашиваемых ассигнований из федерального бюджета составляет 2,2 млрд рублей.

О федеральных проектах «Формирование комфортной городской среды» и «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в составе национального проекта «Жилье и городская среда» доложила руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики области Галина Смирнова.

На реализацию федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» осуществляется в рамках государственной программы Воронежской области «Формирование современной городской среды Воронежской области на 2018–2023 годы» запланировано выделение 4,3 млрд руб. Из них федеральное финансирование за период 2019–2024 годов составит 4,1 млрд руб., софинансирование из консолидированного бюджета области – 232 млн руб. На 2019 год Воронежская область получит 740 млн руб. с софинансированием из областного бюджета в размере 87 млн руб. За эти средства планируется благоустроить 101 дворовую территорию, в том числе в городе Воронеже, и 14 общественных пространств в 20 муниципальных образованиях области. В столице Черноземья будет завершено благоустройство ул. Димитрова, а также намечено реконструировать площадь Победы, парк Орленок и сквер у театра оперы и балета.

Между Минстроем России и правительством Воронежской области заключено соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета. Также соглашения заключены со всеми муниципальными образованиями – получателями федеральной субсидии. Общественные пространства, подлежащие благоустройству в первоочередном порядке, будут выбираться путем проведения рейтингового голосования с использованием информационного ресурса «Активный электронный гражданин».

Второй федеральный проект, о котором проинформировала руководитель департамента, «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Его реализация идет в рамках региональной адресной программы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда, в 2019–2025 годах». В программу включены аварийные многоквартирные дома, признанные таковыми после 1 января 2012 года и до 1 января 2017 года. Это 82 многоквартирных дома, в которых проживают 2 408 человек. Финансирование мероприятий по расселению аварийного жилищного фонда будет осуществляться через государственную корпорацию – Фонд содействия реформированию ЖКХ. Общий объем финансирования для Воронежской области составляет 2,4 млрд руб., в том числе средства федерального бюджета – 98 %. На 2019–2020 годы Воронежской области выделено 192 млн руб. с софинансированием из консолидированного бюджета области в размере 3,9 млн руб. Расселению подлежат 13 аварийных домов, в которых проживают 376 человек в трех муниципальных образованиях: Подгоренском городском поселении, Боброве и Воронеже.

В апреле между Фондом и правительством Воронежской области заключен договор о предоставлении и использовании финансовой поддержки за счет средств Фонда. В целях поддержки многодетных семей квартиры им будут предоставляться по норме предоставления жилой площади. Задачи по расселению аварийного жилищного фонда на территории Воронежской области также решаются за счет областного и местного бюджетов в рамках Государственной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Воронежской области». Общий объем финансирования составил 902 млн рублей, из них 625 млн рублей – деньги областного бюджета. За счет этих средств будет расселено 1 500 человек, проживающих в 44 аварийных домах. На сегодняшний день переселено 505 человек из 180 жилых помещений. В 2019 году планируется переселение еще 1000 человек из 572 жилых помещений.

Глава региона подчеркнул, что строительство школ идет в регионе не только в рамках нацпроектов. Что же касается установленного показателя по вводу жилья – 2,5 млн кв. м к 2024 году, то его необходимо стремиться исполнить. "Прошу обратить внимание – это касается и глав муниципальных районов: у нас есть некоторый резерв в части постановки на учет того индивидуального жилья, которое построено или находится в завершающей стадии. Прошу такую ревизию по населенным пунктам провести", – поручил Александр Гусев.

И добавил:" Прошу не расслабляться, потому что начиная со следующего года гораздо более высокие темпы финансирования будут. И наш с вами резерв – это использование возможностей застройщиков по программе комплексного освоения застроенных территорий. Давайте механизмы поищем, чтобы эту работу активизировать. Не только за счет расселения за бюджетные средства, но, может быть, за счет каких-то других показателей, включая развитие инженерных сетей".

Самым важным условием выполнения контрольных цифр по нацпроекту губернатор назвал спрос на жилищном рынке. "Здесь у нас два инструмента. Это ипотека – и по ней сейчас много принято решений. И второе – доходы семьи. Давайте договоримся, что по итогам первого полугодия все исполнительные органы власти, кто задействован в работе по доведению в подведомственной сфере на всех предприятиях уровня зарплаты до среднеотраслевого, должны будут отчитаться", – дал поручение Александр Гусев.