Елизавета II закатила в честь Дональда Трампа роскошный банкет в Букингемском дворце

Британская королевская семья провела в обществе Дональда и Мелании Трамп весь вчерашний день. Обед в садах Букингемского дворца, чай у наследника престола, экскурсия по королевской галерее и торжественный банкет в парадном зале. Говорят, раньше 93-летняя королева сильно недолюбливала Трампа, но теперь, кажется, переменила свое настроение.

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Простые британцы с завистью и некоторым недовольством изучают меню банкета (государственные визиты обычно оплачиваются из бюджета), а модные критики оценивают наряды дам: хоть Кейт Миддлтон и сверкала бриллиантами и жемчугами из коллекции покойной принцессы Дианы, но Мелания Трамп (49) затмила всех в своем облегающем и элегантном платье от Dior.

Роскошный зал, в котором в итоге собрались несколько сотен гостей, был украшен 23 вазами с темно-розовыми пионами, бледными розами и сиренью. Столы украшали позолоченные канделябры, а еду подавали в сервизах времен Георга IV.

Тереза Мэй в платье с глубоким декольте, принц Уильям, Кейт Миддлтон

Что касается меню, наделавшего много шума, то его утверждала лично королева (ей предложили четыре варианта меню на выбор). Итак, Дональду и Мелании, а также всей американской делегации предложили: филе палтуса, приготовленного на пару, с муссом из кресс-салата, спаржи и с соусом из кревеля, седло виндзорского ягненка с травами, весенними овощами и соусом из портвейна, клубничное печенье-сабле с кремом из лимонной вербены, ассорти из свежих фруктов, кофе и птифур. Винная карта тоже впечатляет: Chassange-Montrachet 1er Cru 'Morgeot' 2014 (сухое белое, около 21 тыс. руб. за бутылку), Domaine Duc de Magenta (сухое белое), Monopole Clos de la Chapelle, Louis Jadot (белое сухое, около 10 тыс. руб. за бутылку), Chateau Lafite Rothschild 1990, 1er Cru Classe, Pauillac (красное сухое, более 100 тыс. руб. за бутылку).