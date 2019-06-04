ВСУ обстреляли донецкую мечеть прямо во время мусульманского праздника Ураза Байрам

В донецкой мечете им. Ахатя Брагина 4 июня прямо во время празднования Ураза Байрам украинские силовики начали обстрел.

ВСУ четыре раза попали в купол мечети, людям пришлось срочно бежать в подвал, сообщили Накануне.RU пользователи группы "Армия горящих сердец "АГС) Донбасса" в соцсети "Вконтакте".

Люди пишут, что сразу после обстрела всех верующих эвакуировали, пострадавших нет.

"Это называется скотство. Другой вопрос сколько ещё лет люди это скотство будут терпеть и когда это уже закончится?", - написал пользователь Виталий.