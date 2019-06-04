01 Октября 2020
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Происшествия ДНР и ЛНР
Ураза-байрам, мечеть, огонь (2019) | Фото:vk.com АРМИЯ ГОРЯЩИХ СЕРДЕЦ (АГС) ДОНБАССА

ВСУ обстреляли донецкую мечеть прямо во время мусульманского праздника Ураза Байрам

В донецкой мечете им. Ахатя Брагина 4 июня прямо во время празднования Ураза Байрам украинские силовики начали обстрел.

ВСУ четыре раза попали в купол мечети, людям пришлось срочно бежать в подвал, сообщили Накануне.RU пользователи группы "Армия горящих сердец "АГС) Донбасса" в соцсети "Вконтакте".

Люди пишут, что сразу после обстрела всех верующих эвакуировали, пострадавших нет.

"Это называется скотство. Другой вопрос сколько ещё лет люди это скотство будут терпеть и когда это уже закончится?", - написал пользователь Виталий.

Ураза-байрам, мечеть, огонь(2019)|Фото:vk.com АРМИЯ ГОРЯЩИХ СЕРДЕЦ (АГС) ДОНБАССА

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ВСУ обстреляли донецкую мечеть прямо во время мусульманского праздника Ураза Байрам

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Теги: Ураза Байрам, мечеть, обстрел, ВСУ, Донецк



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Развитие сюжета:

Ранее 04.06.2019 20:38 Мск По факту обстрела мечети в Донецке во время мусульманского праздника возбуждено уголовное дело

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