Опубликовано видео запуска новой ракеты системы ПРО
Минобороны РФ на своем официальном сайте опубликовало видео испытательного пуска новой ракеты системы ПРО.
Очередные тесты прошли на полигоне Сары-Шаган в Казахстане, сообщили Накануне.RU в пресс-службе военного министерства.
Ракета поразила условную цель с заданной точностью, после серии испытаний подтвердив все заложенные характеристики.
Первое испытание новой противоракеты на полигоне Сары-Шаган прошло 24 ноября 2017 года. Последующие испытательные пуски были проведены еще четыре раза: в феврале, в апреле, июле и в августе 2018 года.
Как сообщалось, тактико-технические характеристики новой ракеты, касающиеся дальности, точности, сроков эксплуатации, значительно превосходят стоящие сегодня на вооружении огневые средства. Модернизированный снаряд готов отразить как одиночные, так и групповые удары, в том числе с применением межконтинентальных баллистических ракет нового поколения.