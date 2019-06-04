Опубликовано видео запуска новой ракеты системы ПРО

Минобороны РФ на своем официальном сайте опубликовало видео испытательного пуска новой ракеты системы ПРО.

Очередные тесты прошли на полигоне Сары-Шаган в Казахстане, сообщили Накануне.RU в пресс-службе военного министерства.

Ракета поразила условную цель с заданной точностью, после серии испытаний подтвердив все заложенные характеристики.

Первое испытание новой противоракеты на полигоне Сары-Шаган прошло 24 ноября 2017 года. Последующие испытательные пуски были проведены еще четыре раза: в феврале, в апреле, июле и в августе 2018 года.

Как сообщалось, тактико-технические характеристики новой ракеты, касающиеся дальности, точности, сроков эксплуатации, значительно превосходят стоящие сегодня на вооружении огневые средства. Модернизированный снаряд готов отразить как одиночные, так и групповые удары, в том числе с применением межконтинентальных баллистических ракет нового поколения.