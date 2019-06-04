01 Октября 2020
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Общество Воронежская область
посёлок Рудный, школа номер 34 (2019) | Фото: Накануне.RU

В Воронежской области создадут координационный совет по проведению Десятилетия детства

Традиционное оперативное совещание в правительстве Воронежской области было посвящено ходу реализации плана основных мероприятий на 2018–2020 годы, проводимых в рамках Десятилетия детства, передает корреспондент Накануне.RU. Совещание провел губернатор Александр Гусев.

Напомним, 2018–2027 годы в стране были объявлены президентом Десятилетием детства.

Первый заместитель руководителя департамента образования, науки и молодежной политики области Галина Иванова сообщила, что соответствующий план разработан в регионе. Первый блок поручений, связанных с программой поддержки семей с детьми, на федеральном уровне уже реализуется. Приняты федеральные законы о выплатах семьям при рождении первого и второго ребенка, продлен срок действия материнского капитала до 31 декабря 2021 года и расширены возможности его использования, установлены правила субсидирования процентной ставки по ипотечным кредитам, дан старт приоритетным проектам в области образования, культуры, спорта, воспитания. По информации исполнительных органов государственной власти Воронежской области, все мероприятия 2018 года в регионе исполнены.

дети, рисунки на асфальте(2019)|Фото: Накануне.RU

Заключено 20 социальных контрактов на сумму почти 900 тыс. руб., средний размер оказанной государственной социальной помощи по социальному контракту составил 44,5 тыс. руб. Многодетным жителям в собственность бесплатно предоставлено 4 753 земельных участка. В органы службы занятости в течение прошлого года обратились 7,5 тыс. человек, воспитывающих несовершеннолетних детей. Из них трудоустроены 5,5 тыс. человек (уровень трудоустройства увеличился по сравнению с 2017 годом на 11,4%). В 2018 году профессиональное обучение прошли 372 женщины в период отпуска по уходу за ребенком (106,3% программного задания).

Продолжено предоставление регионального материнского капитала. За распоряжением его средствами обратились 2 728 человек на сумму 243 073 тыс. руб. Внесены изменения в закон Воронежской области «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Воронежской области». Документом предусматривается возможность досрочного распоряжения средствами регионального материнского капитала на оплату платных образовательных услуг по реализации образовательных программ дошкольного образования, а также на оплату иных связанных с получением дошкольного образования расходов, не дожидаясь достижения двухлетнего возраста ребенком, в связи с рождением (усыновлением) которого возникло право на дополнительные меры социальной поддержки. Законом Воронежской области от № 147-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Воронежской области в сфере социальной поддержки отдельных категорий граждан» продлен срок предоставления регионального материнского капитала на три года, то есть по 31 декабря 2021 года.

На реализацию мероприятий по созданию мест в детсадах для детей в возрасте до трех лет в 2018 и 2019 годах выделены федеральные средства в размере 1 400 млн. рублей. В 2018 году введено 405 таких мест, в текущем году появятся еще 2,5 тыс. мест. По итогам прошлого года доступность дошкольного образования для данных детей составила 99,26%.

детский сад Нижний Тагил(2012)|Фото: Накануне.RU

Продолжена реализация приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей в Воронежской области», ежегодно увеличивается охват детей услугами по дополнительным общеобразовательным программам на бесплатной основе. В 2018 году этот показатель составил 71% от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет. Создана система обеспечения равного доступа к образованию детей с ограниченными возможностями в рамках реализации регионального проекта «Особенный ребенок». Для обеспечения доступности дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленностей на базе АУ «Пансионат с лечением «Репное» создан центр по выявлению одаренных детей, открыт детский технопарк «Кванториум».

По итогам 2018 года в рамках выделенных средств на обеспечение жильем детей-сирот приобретено 374 жилых помещения. Фактически обеспечены жилыми помещениями 145 человек. Оставшиеся приобретенные в декабре квартиры будут распределены после их оформления в собственность Воронежской области.

В 2019 году предстоит провести мероприятия по обеспечению доступности и качества общего и дополнительного образования, поддержке детей, оставшихся без попечения родителей, и детей-сирот в приемных семьях, увеличить количество участников культурных мероприятий, совершенствовать механизмы стимулирования рождаемости, ликвидировать очередь в яслях для детей от двух месяцев до трех лет, обеспечить социальную защиту детей-инвалидов и детей с ОВЗ.

В целях организации эффективного межведомственного взаимодействия Галина Иванова озвучила предложение создать при правительстве области координационный совет по проведению в регионе Десятилетия детства. Уполномоченный по правам ребенка при губернаторе Воронежской области Ирина Попова поддержала эту инициативу и отметила, что важно привлечь к участию в деятельности координационного совета широкий круг общественных организаций, институтов гражданского общества, родительскую общественность, педагогов, экспертов.

Александр Гусев поручил обобщить все прозвучавшие предложения и включить их в план работы.

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В Воронежской области создадут координационный совет по проведению Десятилетия детства

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Теги: десятилетие детства, александр гуесв, воронежское правительство



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