Всего 1% домов в Пермском крае не перешел на цифровое телевещание

Всего 1% домов в Пермском крае не перешел на цифровое телевещание. Такие зрители смогут продолжать смотреть все региональные и муниципальные каналы продолжат вещание в аналоговом формате до конца действия лицензии или подать заявку на подключение "цифры". Оставить заявку на помощь волонтеров можно, позвонив по номеру: 8-800-555-05-53. На данный момент на нее поступило более 800 звонков, в том числе 500 заявок на настройку оборудования

Хотя вчера и завершился переход Прикамья на цифровое телевещание, а работа с населением велась больше года, по поручению губернатора Пермского края Максима Решетникова поддержка жителей по подключению цифрового телевидения и настройке оборудования будет продолжена. К цифровому телевидению подключены 98,97% домов в регионе, а оставшийся процент проживает вне зоны охвата цифровым сигналом. Проблема решается использованием спутникового ТВ, кабельного и интернет-телевидения.

На краевом уровне оказана социальная поддержка пенсионерам, получающим социальную пенсию, участникам и инвалидам Великой Отечественной войны и труженикам тыла. На эти цели из бюджета направлено свыше 2,8 млн рублей. Помощь получили порядка трех тысяч человек, из которых почти 3000 человек проживают в зоне покрытия цифровым эфирным телевещанием и 39 человек проживают вне зоны покрытия. Направить заявку на получение помощи можно в территориальное управление министерства социального развития Пермского края.

К декабрю 2018 года была обеспечена 100%-ная техническая готовность инфраструктуры к переходу на цифровой сигнал. Объем проделанной работы оценил министр информационного развития и связи Пермского края Игорь Никитин. "Мы задействовали большую команду волонтеров, в общей сложности это 1148 специалистов, которые помогали жителям края настраивать приставки и необходимое оборудование. Результат очень простой и ясный – если раньше бесплатно жителям было доступно два федеральных канала в аналоге, сейчас это 20 цифровых телевизионных каналов в хорошем качестве и три радио канала. Было опасение, что сегодня после отключения аналога мы получим вал сообщений жителей о подключении к цифровому телевидению, но пока работа ведется в штатном режиме. Из более чем двух тысяч заявок, которые мы получали, отработаны сейчас практически все. По 10-15 обращениям работа еще ведется", - сказал министр.

"Все работы, связанные с монтажом оборудования, были завершены к концу 2018 года.Сегодня завершилось вещание в аналоговом формате в Пермском крае и еще в 36 регионах второй волны. Отдельное внимание мы уделяли случаям, когда волонтерскому движению нужно было оказать экспертную консультационную поддержку. Работа по оказанию помощи жителям в подключении оборудования продолжается", — отметил директор пермского филиала РТРС Игорь Терещенко.

Федеральная горячая линия по вопросам подключения к цифровому ТВ продолжает принимать вопросы — 8-800-220-20-02. На нее от жителей Прикамья поступило более 25 тысяч звонков.



Компенсация расходов в связи с переходом на цифровое телевещание составляет до 1000 рублей за приобретение цифровой приставки и антенны для домовладений, находящихся в зоне покрытия цифрового вещания; до 6000 рублей за приобретение ресивера и спутниковой тарелки для домовладений, находящихся вне зоны покрытия цифровым вещанием. Направить заявку на получение помощи можно в территориальное управление регионального министерства соцразвития.

Ранее, напомним, пермяки запустили в небо 22 воздушных змея. 20 - с логотипами телеканалов, доступных в мультиплексах цифрового вещания. Еще один змей был с "цифровой бабочкой", а последний - с названием региона. Акция была приурочена к завершению аналогового вещания.