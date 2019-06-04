На Среднем Урале будут судить дебошира, который хулиганил в поезде

В Свердловской области будут судить хулигана, который устроил дебош в вагоне-ресторане поезда "Приобье - Екатеринбург".

Инцидент произошел в марте этого года, сообщили Накануне.RU в Уральском СУ на транспорте СК РФ.

31-летний мужчина в пьяном виде спровоцировал конфликт с пассажирами, потом материл работников РЖД, начальника поезда и полицейских.

В Серове на станции мужчину сняли с поезда. Было возбуждено уголовное дело, сейчас оно уже направлено в суд.