В свердловской казне появились дополнительные деньги на зарплату бюджетникам
Свердловские законодатели внесли изменения в областной бюджете на 2019 год, которые предусматривают повышение заработной платы бюджетникам, передаёт корреспондент Накануне.RU.
При общем росте дополнительных доходов региональной казны на 4,5 млрд руб. (изначально все доходы на текущий год оценивались в 249,6 млрд руб. при расходах 257, 3 млрд руб), 3,2 млрд руб. направят на обеспечение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, определенных "майскими" указами главы государства.
По словам председателя комитета ЗакСО по бюджету, финансам и налогам Владимира Терешкова, 2,2 млрд руб. напрямую получат министерство культуры, общего и профессионального образования, спорта, социальной политики. Оставшаяся сумма - 985 млн руб. - осталась в резерве.