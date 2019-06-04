01 Октября 2020
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коллаж, экономика, калькулятор, график, деньги (2018) | Фото: Накануне.RU

В свердловской казне появились дополнительные деньги на зарплату бюджетникам

Свердловские законодатели внесли изменения в областной бюджете на 2019 год, которые предусматривают повышение заработной платы бюджетникам, передаёт корреспондент Накануне.RU.
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При общем росте дополнительных доходов региональной казны на 4,5 млрд руб. (изначально все доходы на текущий год оценивались в 249,6 млрд руб. при расходах 257, 3 млрд руб), 3,2 млрд руб. направят на обеспечение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, определенных "майскими" указами главы государства.

По словам председателя комитета ЗакСО по бюджету, финансам и налогам Владимира Терешкова, 2,2 млрд руб. напрямую получат министерство культуры, общего и профессионального образования, спорта, социальной политики. Оставшаяся сумма - 985 млн руб. - осталась в резерве.

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В свердловской казне появились дополнительные деньги на зарплату бюджетникам

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Теги: бюджет, бюджетники, повышение зарплаты, Законодательное собрание Свердловской области



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