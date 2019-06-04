01 Октября 2020
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Общество Приволжский ФО Пермский край
киоск, НТО, продажа кофе, Пермь (2018) | Фото: администрация Перми

"Не верим власти". Защитники НТО покинули рабочую группу при прикамском бизнес-омбудсмене

Защитники нестационарных торговых объектов (НТО) вышли из профильной рабочей группы при краевом бизнес-омбудсмене из-за недоверия к властям. Об этом корреспонденту Накануне.RU сообщила председатель ТСЖ "Ленина, 69" Екатерина Безгодова.

По ее словам, она не видит результатов работы.

"Мы вошли в рабочую группу, связывали большие надежды с ней. Были очень благодарны Анатолию Маховикову за ее создание. Работали в ней с начала апреля. Со своей стороны представляли все, что от нас просили. Обсуждали мораторий - представляли те условия моратория, которые хотели бы, на частной и муниципальной земле, выражали свою готовность привести все в соответствие с правилами благоустройства по истечению срока моратория, предоставляли места в схему размещения НТО на муниципальной земле, чтобы было достаточно НТО в городе, варианты компенсаторных мер, проект договора для предпринимателей и муниципалитета по муниципальной земле в соответствии с рекомендацией минстроя России. То есть мы свою работу вели, делали все, что от нас просили. А администрация в это время продолжала штрафовать и демонтировать НТО. Ничего не поменялось", - сообщила Екатерина Безгодова.

Она также сообщила, что на последних заседаниях предупреждала членов рабочей группе о большом административном давлении на бизнес. Отметим, ранее сообщалось, что Пермский край занимает 55 позицию среди 81 субъекта РФ в рейтинге регионов с сильным административным давлением.

"Давление только усиливается. Причем, усиливается давление на ТСЖ. Оно не уменьшается совершенно. В итоге мы поняли, что это просто бесполезно", - добавила она. Защитники киосков намерены продолжать судиться, кроме того, они создали инициативную группу и собрали 724 подписей от жителей Перми, а также подали поправки в думу по правилам благоустройства.

Отметим, что заседание рабочей группы состоялось накануне. По его итогам администрации города было рекомендовано вместе с предпринимателями, занимающимися продажей печатной продукции согласовать дополнительные места для газетных киосков, внести их в схему размещения НТО и провести аукционы, а также рассмотреть вопрос выделения НТО, распространяющих периодику, в отдельную социально-значимую категорию.

Сам бизнес-омбудсмен Анатолий Маховиков назвал неожиданностью выход общественников из рабочей группы. Рабочая группа обсудит сложившуюся ситуацию на следующем заседании.

В пресс-службе мэрии, корреспонденту Накануне.RU сообщили, что администрация неоднократно подчеркивала, что схема размещения нестационарных торговых объектов подвижна и в нее могут вноситься изменения как по количественному значению, так и по специализации тех или иных объектов. Для повышения эффективности взаимодействия с бизнесом городские власти разработали регламент рассмотрения заявления о включении дополнительных мест в схему НТО. В проекте документа описан алгоритм рассмотрения заявления юридических лиц и индивидуальных предпринимателей о внесении изменений в схему НТО. Таким образом, предприниматель сможет выбрать из перечня то место, которое его устраивает по местоположению и цене, а затем принять участие в торгах.

Кроме того, еженедельно в каждом районе Перми начали проходить встречи с предпринимательским сообществом, специализирующимся на нестационарной торговле. В обсуждениях принимают участие главы территориальных органов или их заместители, руководители функциональных органов. Эти встречи призваны решить конкретные вопросы предпринимателей.

Напомним, весной 2018 года власти города опубликовали проект схемы, предполагающей размещение в городе 605 киосков. Согласно проекту, под запрет попало размещение киосков на придомовых территориях. Не обошлось без недовольных: жители микрорайона Вышка-2 даже записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой отменить это решение и разрешить размещать на придомовых территориях киоски с водой. Вопрос широко обсуждался. Мэрия принимала обращения и предложения жителей и предпринимательского сообщества. Позже в проект добавили еще 200 объектов. После корректировок их стало 577. Оспорить решение пытались через суд.

21 июня 2018 г. депутаты заксобрания края приняли во втором чтении закон, ужесточающий штрафы за несанкционированное размещение киосков и других нестационарных объектов на частных придомовых территориях.

Правилам благоустройства в Перми не соответствуют около 1000 киосков.

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"Не верим власти". Защитники НТО покинули рабочую группу при прикамском бизнес-омбудсмене

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Теги: защитники нто, киоски, анатолий маховиков, рабочая группа, тсж



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