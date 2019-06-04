Япония прекратила поиски истребителя F-35

Министр обороны Японии Такеши Ивая заявил о прекращении поисковой операции на месте крушения истребителя F-35А, пропавшего с радаров 9 апреля этого года. Как сообщает The Japan Times, после этого происшествия были приостановлены полёты оставшейся дюжины F-35А, находящейся на авиабазе Мисава в префектуре Аомори, однако в скорое время они могут быть возобновлены.

Пилот и большая часть обломков истребителя до сих пор не найдены, несмотря на привлечение к операции американского исследовательского судна. Обнаружены лишь мелкие обломки на поверхности океана. В этой связи восстановлена лишь часть сценария катастрофы, которую удалось проследить по данным с наземных радаров. Окончательно же причина гибели F-35 по сей день не выяснена.

Добавим, что, помимо этой модификации самолетов, Япония планирует закупить для нужд своих сил самообороны истребители вертикального взлёта F-35В, ими могут оснастить вертолётоносцы типа "Идзумо", которые тем самым смогут превратиться в авианосцы и сдерживать китайские ВМС.