В Зауралье орудовал нелегальный кредитор - предлагал займы жителям сел и деревень

Сотрудники Отделения Курган Уральского ГУ Банка России выявили нелегального кредитора. Неизвестный клеил рекламу о предоставлении займов населению в селах Каширино и Белозерское.

После проверки удалось выяснить, что кредитор не числится в реестре Банка России, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Сейчас его ищут сотрудники правоохранительных органов.

Стоит отметить, что всего за первый квартал 2019 года в России было выявлено 379 нелегальных кредиторов, из них 48 - на Урале. Специалисты советуют: чтобы не стать жертвой "черных кредиторов", нужно очень тщательно изучать договор. У сотрудника, который работает по всем правилам, всегда много документов, в которых четко прописан порядок заключения договора, выдачи кредита или займа, условия их возврата или использования.

Также в договоре обязательно должна быть прописана полная стоимость кредита или займа. Это число находится в строго указанном для этого месте - в квадратной рамке в правом верхнем углу на первой странице договора. Все условия должны быть прописаны в отдельной таблице.