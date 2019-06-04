В Зауралье орудовал нелегальный кредитор - предлагал займы жителям сел и деревень

01 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Курганская область
деньги, зарплата (2016) | Фото:Накануне.RU

В Зауралье орудовал нелегальный кредитор - предлагал займы жителям сел и деревень

Сотрудники Отделения Курган Уральского ГУ Банка России выявили нелегального кредитора. Неизвестный клеил рекламу о предоставлении займов населению в селах Каширино и Белозерское.

После проверки удалось выяснить, что кредитор не числится в реестре Банка России, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Сейчас его ищут сотрудники правоохранительных органов.

Стоит отметить, что всего за первый квартал 2019 года в России было выявлено 379 нелегальных кредиторов, из них 48 - на Урале. Специалисты советуют: чтобы не стать жертвой "черных кредиторов", нужно очень тщательно изучать договор. У сотрудника, который работает по всем правилам, всегда много документов, в которых четко прописан порядок заключения договора, выдачи кредита или займа, условия их возврата или использования.

Также в договоре обязательно должна быть прописана полная стоимость кредита или займа. Это число находится в строго указанном для этого месте - в квадратной рамке в правом верхнем углу на первой странице договора. Все условия должны быть прописаны в отдельной таблице.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Зауралье орудовал нелегальный кредитор - предлагал займы жителям сел и деревень

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: нелегальный кредитор, Курган, банк



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети