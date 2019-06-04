01 Октября 2020
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Происшествия Приволжский ФО В России
Следственный комитет, СК (2016) | Фото: livekuban.ru

В Нижегородской области турбаза отказалась размещать ВИЧ-положительных детей

В Нижегородской области Следственный комитет начал проверку информации об отказе турбазы принять группу детей с положительным ВИЧ-статусом.

По данным СМИ, инцидент произошел в спортивной деревне "Новинки" в Богородском районе. Из-за отказа администрации 50 детей, имеющих хроническое заболевание, не смогут отдохнуть на турбазе.

Как сообщили Накануне.RU, следователи выясняют все обстоятельства.

В декабре Следственный комитет рассказал об итогах проверки по факту сбора подписей против проживания онкобольных детей в Москве.

Ранее сообщалось, что жильцы одного из домов на юго-западе столицы собирают подписи за ограничение проживания там детей, страдающих онкологическими заболеваниями. Утверждалось, что жители заявляют об "опасности" детей для окружающих. После этого ситуацией заинтересовались следователи.

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В Нижегородской области турбаза отказалась размещать ВИЧ-положительных детей

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Теги: вич, дети, турбаза



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