В Нижнем Тагиле возбудили дело после крупного лесного пожара с ущербом в 6 млн рублей

На Среднем Урале возбуждено уголовное дело после крупного лесного пожара. Огнем оказались уничтожены сотни деревьев.

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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось 12 мая этого года: в результате неосторожного обращения с огнем неизвестных произошло возгорание сухой травы вблизи затопленного Северо-Лебяжинского карьера в Ленинском районе Нижнего Тагила (район Зайгора), где любят отдыхать жители микрорайонов Выя и Лебяжка. Общая площадь возгорания составила 2 га.

Всего пожаром было уничтожено 650 деревьев, в том числе 181 сосна,150 берез и 319 осин. Размер ущерба составил свыше 6,3 млн руб.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 261 УК РФ (уничтожение или повреждение лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем с причинением крупного ущерба). Сейчас проводится расследование.

Как сообщало Накануне.RU, недавно мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев потребовал привести в порядок участок берега городского пруда, где собираются любители выпить.