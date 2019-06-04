На мужчину, набросившегося с тесаком на сотрудника мэрии Южно-Сахалинска, завели уголовное дело

На Сахалине завели уголовное дело на мужчину, который накануне напал с топором на сотрудника администрации Южно-Сахалинска.

Мужчина заключен под стражу, возбуждено уголовное дело, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по региону.

Напомним, 31-летний житель Холмска пришел в мэрию города и захотел попасть на прием к главе города. Получив отказ, злоумышленник достал топор и набросился на сотрудника, который в этот момент заходил в фойе. Пострадавший получил несколько рубленных ран головы и тела, сейчас он в больнице.