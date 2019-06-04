01 Октября 2020
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Происшествия Дальневосточный ФО
наручники, суд, тюрьма (2016) | Фото:Накануне.RU

На мужчину, набросившегося с тесаком на сотрудника мэрии Южно-Сахалинска, завели уголовное дело

На Сахалине завели уголовное дело на мужчину, который накануне напал с топором на сотрудника администрации Южно-Сахалинска.

Мужчина заключен под стражу, возбуждено уголовное дело, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по региону.

Напомним, 31-летний житель Холмска пришел в мэрию города и захотел попасть на прием к главе города. Получив отказ, злоумышленник достал топор и набросился на сотрудника, который в этот момент заходил в фойе. Пострадавший получил несколько рубленных ран головы и тела, сейчас он в больнице.

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На мужчину, набросившегося с тесаком на сотрудника мэрии Южно-Сахалинска, завели уголовное дело

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Теги: Южно-Сахалинск, топор, нападение, администрация, задержание, СК



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Ранее 03.06.2019 10:04 Мск В Южно-Сахалинске мужчина пришел на прием к мэру с тесаком: сотрудник администрации в больнице

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