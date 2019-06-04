IATA прогнозирует падение прибыли авиакомпаний на 21% - из-за роста цен на керосин и торговых войн

01 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


    хорошие женские наручные часы ссылки

Экономика В России За рубежом
самолёт boeing-767 полёт (2016) | Фото: Накануне.ru

IATA прогнозирует падение прибыли авиакомпаний на 21% - из-за роста цен на керосин и торговых войн

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) понизила прогноз по прибыли авиационной отрасли за 2019 год из-за ухудшения рыночной конъюнктуры, торговой войны между США и Китаем и роста цен на авиатопливо. Прогноз был обнародован на ежегодном саммите IATA в Сеуле.

Глава ассоциации Александр де Жуниак заявил: "Авиакомпании получат прибыль в это году, но им будет непросто заработать. По его словам, протекционисткие и изоляционистские политические меры сейчас находятся на подъеме – это мешает перевозчикам.

Совокупная прибыль отрасли в 2019 году может составить $201 млрд, это на 21% ниже прогноза, который IATA давала в декабре 2018 года.

Обеспокоенность членов ассоциации вызывает и ситуация с "приземлением" Boeing 737 MAX. Компании несут большие убытки из-за простоя этих самолетов, между тем, пока не понятно, собирается ли американский авиастроитель компенсировать эти расходы.

В IATA состоят около 290 авиакомпаний, на которые приходится более 80% общего объема мировых авиаперевозок.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в конце мая российская Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) обратилась в правительство с просьбой предоставить компенсационные субсидии на растущие расходы на авиатопливо. "Затраты авиакомпаний на авиатопливо в 2018 г. увеличились на 44% или 122,4 млрд руб.", доля расходов на керосин в общих операционных расходах выросла на 5% - до 27%, а средняя стоимость керосина по стране выросла на 34% и составила 45 тыс. руб., хотя во многих регионах она значительно выше: в УрФО – 52,4 тыс. руб, на Камчатке – 77,2 тыс. руб.", - говорится в письме перевозчиков, адресованном двум вице-премьерам правительства.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

IATA прогнозирует падение прибыли авиакомпаний на 21% - из-за роста цен на керосин и торговых войн

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: iata, падение прибыли, авиаперевозчик, рост цен, авиатопливо, керосин, торговая война



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 04.09.2019 08:27 Мск Авиабилеты в России за полгода подорожали на 7% - Минтранс
Ранее 04.07.2019 03:04 Мск Правительство предложило компенсировать удорожание авиатоплива из нефтегазовых доходов
Ранее 26.06.2019 10:24 Мск СМИ: Минфин готовит механизм сдерживания роста цен на авиабилеты

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети