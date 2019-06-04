IATA прогнозирует падение прибыли авиакомпаний на 21% - из-за роста цен на керосин и торговых войн

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) понизила прогноз по прибыли авиационной отрасли за 2019 год из-за ухудшения рыночной конъюнктуры, торговой войны между США и Китаем и роста цен на авиатопливо. Прогноз был обнародован на ежегодном саммите IATA в Сеуле.

Глава ассоциации Александр де Жуниак заявил: "Авиакомпании получат прибыль в это году, но им будет непросто заработать. По его словам, протекционисткие и изоляционистские политические меры сейчас находятся на подъеме – это мешает перевозчикам.

Совокупная прибыль отрасли в 2019 году может составить $201 млрд, это на 21% ниже прогноза, который IATA давала в декабре 2018 года.

Обеспокоенность членов ассоциации вызывает и ситуация с "приземлением" Boeing 737 MAX. Компании несут большие убытки из-за простоя этих самолетов, между тем, пока не понятно, собирается ли американский авиастроитель компенсировать эти расходы.

В IATA состоят около 290 авиакомпаний, на которые приходится более 80% общего объема мировых авиаперевозок.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в конце мая российская Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) обратилась в правительство с просьбой предоставить компенсационные субсидии на растущие расходы на авиатопливо. "Затраты авиакомпаний на авиатопливо в 2018 г. увеличились на 44% или 122,4 млрд руб.", доля расходов на керосин в общих операционных расходах выросла на 5% - до 27%, а средняя стоимость керосина по стране выросла на 34% и составила 45 тыс. руб., хотя во многих регионах она значительно выше: в УрФО – 52,4 тыс. руб, на Камчатке – 77,2 тыс. руб.", - говорится в письме перевозчиков, адресованном двум вице-премьерам правительства.