В Екатеринбурге автомобиль сбил ребенка с самокатом, переходившего дорогу на зеленый

В Екатеринбурге иномарка сбила ребенка на пешеходном переходе. Мальчик в больнице.

Как сообщили Накануне.RU в городской Госавтоинспекции, все случилось в понедельник вечером напротив дома №60 на улице Титова: по предварительной информации, 48-летний водитель Chevrolet Cruze нарушил требования сигналов светофора и сбил маленького пешехода, переходившего дорогу.

В результате шестилетнего мальчика с ушибами и ссадинами доставили в детское лечебное учреждение. Уже установлено, что ребенок вместе с тетей и 13-летней сестрой переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу на зеленый свет.

"Автомобиль появился неожиданно слева, после Chevrolet зацепил самокат, который пострадавший вел рядом с собой. От удара ребенок упал на проезжую часть", - сообщили в ГИБДД.

Как добавили в ведомстве, более подробные обстоятельства будут установлены в ходе расследования.