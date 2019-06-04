01 Октября 2020
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Происшествия Свердловская область
светофор, зеленый, красный (2014) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге автомобиль сбил ребенка с самокатом, переходившего дорогу на зеленый

В Екатеринбурге иномарка сбила ребенка на пешеходном переходе. Мальчик в больнице.
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Как сообщили Накануне.RU в городской Госавтоинспекции, все случилось в понедельник вечером напротив дома №60 на улице Титова: по предварительной информации, 48-летний водитель Chevrolet Cruze нарушил требования сигналов светофора и сбил маленького пешехода, переходившего дорогу.

В результате шестилетнего мальчика с ушибами и ссадинами доставили в детское лечебное учреждение. Уже установлено, что ребенок вместе с тетей и 13-летней сестрой переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу на зеленый свет.

"Автомобиль появился неожиданно слева, после Chevrolet зацепил самокат, который пострадавший вел рядом с собой. От удара ребенок упал на проезжую часть", - сообщили в ГИБДД.

Как добавили в ведомстве, более подробные обстоятельства будут установлены в ходе расследования.

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В Екатеринбурге автомобиль сбил ребенка с самокатом, переходившего дорогу на зеленый

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Теги: ребенок, сбили, Екатеринбург



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