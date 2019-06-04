В Хабаровске сироты объявили бессрочную голодовку у здания краевого правительства

В Хабаровске 11 выпускников детских домов объявили голодовку у здания правительства Хабаровского края.

Акцию сироты, ожидающие положенного им по закону жилья много лет, объявили бессрочной.

Как сообщает Regnum, одна из участниц голодовки госпитализирована после того, как почувствовала себя плохо.

С протестующими встретился губернатор Сергей Фургал, который заверил, что в текущем году 580 сирот получат жилье.

В виде исключения глава региона пообещал вне очереди выделить жилье одной многодетной матери из числа голодающих сирот. Все остальные получат жилье строго по очереди.

Напомним, год назад сироты проводили акцию протеста во Владивостоке напротив здания региональной администрации.

Депутат Госдумы от Приморского края Алексей Корниенко сообщал, что в Приморье жилья ждут около 6,5 тысячи сирот. В среднем в очереди они стоят около 15 лет.

Депутат пообещал вносить поправки об увеличении финансирования жилья для сирот на федеральном уровне.

В администрации края заверили, что решают проблему. Врио губернатора Андрей Тарасенко направил предложения о внесении изменений в правила регистрации граждан России. Поправки в закон позволят регистрировать детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, там, где они находились до выпуска из детского дома, пока их не обеспечат жильем.