Музыкант Jay-Z стал первым рэпером-миллиардером

Американский рэпер Jay-Z (49) назван первым в мире рэпером-миллиардером. Его фото с этой формулировкой поместил на обложку журнал Forbes.

Издание оценило бизнесы музыканта, а также его недвижимость и коллекцию произведений искусства. Оказалось, что супруг Бейонсе, настоящее имя которого Шон Картер, является одним из немногих артистов-миллиардеров и первым рэп-миллиардером. "Это больше, чем хип-хоп, - рассказал давний соратник Jay-Z Кассим Дин. – Это пласт нашей культуры. Парень, который похож на нас, звучит как мы, любит нас, сделал это для того, чтобы мы всегда чувствовали себя одним целым".

Помимо музыкального бизнеса, у Картера есть и другого рода инвестиции: доля в алкогольном бизнесе (в $310 млн оценили его долю в производстве игристых вин Armand de Brignac и в $100 млн – в производстве коньяков D’Ussé). Доля в сервисе Tidal ($100 млн), недвижимость на $50 млн, акции Uber на $70 млн. Предполагается также, что его каталог авторских прав на музыку стоит около $75 млн.

Впрочем, далеко не все американцы боготворят Jay-Z и Бейонсе так, как Кассим Дин. Многие как раз считают, что парочка уже давно перестала быть "простыми ребятами с района". Про супругов говорят, что они зазнались и возомнили себя иконами, а их образ жизни лишь подчеркивает этот снобизм.