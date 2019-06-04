Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о незаконном строительстве коттеджей в охранной зоне озера Увильды

На Южном Урале прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении экс-чиновников, которые путем мошенничества оформили земельный участок в охранной зоне озера Увильды под строительство коттеджей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Речь идет о бывшем главе ОГУ "Особо охраняемые природные территории Челябинской области" Илье Пруцких, экс-начальнике управления культуры Челябинска Дмитрие Назарове и бывшем директоре МУК "Спартак" Андрее Григорьеве. Их обвиняют в мошенничестве и пособничестве в мошенничестве.

По версии следствия, в 2009 году обвиняемые в сговоре с экс-заместителем губернатора Челябинской области Александром Уфимцевым обманным путем получили право пользования лесным участком, расположенным в охранной зоне озера Увильды. По документам там должны были построить детский лагерь, но возвели коттеджи.

Ущерб составил более 2,1 млн руб.

Как ранее сообщало Накануне.RU, Александр Уфимцев объявлен в международный розыск.