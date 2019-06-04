Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о незаконном строительстве коттеджей в охранной зоне озера Увильды

01 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


    кардиганы diesel вот

Происшествия Челябинская область
увильды курорт река (2011) | Фото: http://chelyabinsk.olx.ru/

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о незаконном строительстве коттеджей в охранной зоне озера Увильды

На Южном Урале прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении экс-чиновников, которые путем мошенничества оформили земельный участок в охранной зоне озера Увильды под строительство коттеджей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Речь идет о бывшем главе ОГУ "Особо охраняемые природные территории Челябинской области" Илье Пруцких, экс-начальнике управления культуры Челябинска Дмитрие Назарове и бывшем директоре МУК "Спартак" Андрее Григорьеве. Их обвиняют в мошенничестве и пособничестве в мошенничестве.

По версии следствия, в 2009 году обвиняемые в сговоре с экс-заместителем губернатора Челябинской области Александром Уфимцевым обманным путем получили право пользования лесным участком, расположенным в охранной зоне озера Увильды. По документам там должны были построить детский лагерь, но возвели коттеджи.

Ущерб составил более 2,1 млн руб.

Как ранее сообщало Накануне.RU, Александр Уфимцев объявлен в международный розыск.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о незаконном строительстве коттеджей в охранной зоне озера Увильды

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Дмитрий Назаров, Андрей Григорьев, Александр Уфимцев, уголовное дело, Увильды, коттеджы, мошенничество



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети