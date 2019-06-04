"Газпром" стал самой дорогой компанией России из-за слухов об уходе Миллера

Акции "Газпрома" в ходе торгов 3 июня подскочили в цене, благодаря чему компания по капитализации обогнала "Сбербанк".

Акции на Мосбирже подорожали на 16,99%, до 251,65 руб., капитализация составила рекордные с 2008 г. 5,95 трлн руб. К концу дня стоимость компании скорректировалась до 5,57 трлн руб, что все равно превысило капитализацию Сбера в размере 5,39 трлн руб.

Причину роста акций "Газпрома" аналитики видят в обсуждении возможных перестановок в руководстве холдинга. Ряд анонимных источников сообщили о готовящейся отставке Алексея Миллера, по данным телеграм-каналаоов, его место может занять премьер Дмитрий Медведев. Отдельные инвесторы считают, что это может сделать компанию более открытой и повысить ее эффективность, считает управляющий активами УК "Система Капитал" Константин Асатуров.

"Однако тайминг этого предполагаемого события неизвестен: представители "Газпрома" уже заявили, что ближайшее заседание 4 июня будет посвящено рутинным вопросам. Возможно, также инвесторы ждут новостей по изменению дивидендной политики в самое ближайшее время, о чем недавно говорил менеджмент газового гиганта", - отмечает он.

Добавим, что слух о переходе Медведева в "Газпром" появился накануне открытия ПМЭФ, некоторые не склонны считать совпадение случанйым. "Слухи об уходе Медведева идут аккурат под ПМЭФ-2019. Максимальная концентрация медийной повестки и лиц, принимающих решения. Идеально для информационного разгона. Включая телеграмм. Решений по Медведеву не было и не будет до начала обсуждения политического реформирования", - пишет канал "Старая площадь".

Вместе с тем фундаментальный фон по "Газпрому" позитивный, рассказал Накануне.RU начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко. "Северный поток-2 готов почти на 60%, и есть высокие шансы на завершение строительства в 2020 г. Нельзя исключать новой волны роста котировок, но основное ралли, на мой взгляд, уже завершилось".