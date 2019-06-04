01 Октября 2020
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Общество В России
(2018) | Фото: Накануне.RU

Вслед за Telegram ФСБ требует ключи шифрования у "Яндекса"

"Яндекс" столкнулся с теми же проблемами, что и ранее Telegram: ФСБ требует у компании передать ключи шифрования к "Яндекс. Почта" и "Яндекс. Диск".

Как передаёт РБК, требования были выдвинуты ещё несколько месяцев назад, однако "Яндекс" отказался их выполнить, поскольку передача спецслужбам ключей шифрования угрожает раскрытием паролей всей его экосистемы.

В апреле 2018 г. из-за подобного отказа по решению суда был заблокирован мессенджер Telegram. В то же время раскрытия сессионных ключей не требуется от иностранных компаний, например, Google, поэтому выполнение требований Федеральной службы безопасности может создать угрозу конкурентному положению "Яндекса".

Владимир Путин офис Яндекса(2017)|Фото: пресс-служба президента РФ

В настоящее время согласно закону "Об оперативно-розыскной деятельности" ФСБ уже имеет право запрашивать у интернет-компаний данные о переписке граждан, однако это дозволяется лишь с разрешения суда. Получение ключей шифрования позволит обойти стандартные процедуры и за счёт этого ускорить процесс доступа к данным.

Напомним, Telegram, помимо блокировки, также был оштрафован на 800 тыс. руб. за отказ предоставить ключи шифрования.

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Вслед за Telegram ФСБ требует ключи шифрования у "Яндекса"

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Теги: ФСБ, ключи шифрования, Яндекс



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Развитие сюжета:

Ранее 04.06.2019 21:10 Мск "Яндекс" прокомментировал требование ФСБ передать спецслужбам ключи шифрования

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