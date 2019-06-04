01 Октября 2020
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Глава Тобольска Максим Афанасьев (2019) | Фото: admtobolsk.ru

Нового мэра Тобольска отказались обслуживать в местном трактире

Главу Тобольска Максима Афанасьева и его супругу отказались обслуживать в местном трактире. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэра, после случившегося градоначальник намерен улучшить сервис и гостеприимство в городе, который считается сибирской туристической жемчужиной.
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Неприятный инцидент с мэром произошел на прошлой неделе. Пресс-секретарь главы Тобольска Анастасия Гулина сообщила СМИ подробности этой истории. Поздно вечером Максим Афанасьев встретил супругу на железнодорожном вокзале. Вместе они зашли в трактир "Ильинский", который работал до полуночи. Однако, вероятно, в заведении мэра не узнали, и в обслуживании отказали, сославшись на то, что до закрытия заведения 40 минут и кухня уже не работает. На просьбу налить хотя бы кофе также последовал отказ. Супруги ушли в другой ресторан.

После инцидента Максим Афанасьев сообщил о намерении детально проработать вопрос повышения качества сервиса.

"И дело касается не только ресторанного бизнеса. В своей предвыборной речи, когда Максим Викторович выступал в городской думе еще будучи кандидатом на пост главы города, как раз он упоминал, что сфера услуг - очень важная сфера, так как именно по ней складывается первое впечатление о городе, о его культурном развитии", — сообщила пресс-секретарь мэра Тобольска.

Она добавила, что в своей работе мэр в первую очередь опирается на мнение населения. Для выявления проблем, в том числе в сфере обслуживания, он сам смотрит на положение дел в городе, а также использует все современные методы работы с населением: от прямых встреч до проведения опросов в соцсетях.

Напомним, Максим Афанасьев назначен думой на должность мэра Тобольска 28 мая, ранее он занимал пост замглавы Тюмени. Бывший мэр Тобольска Владимир Мазур назначен заместителем губернатора Калужской области.

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Нового мэра Тобольска отказались обслуживать в местном трактире

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Теги: Максим Афанасьев, обслуживание, гостеприимство, трактир ильинский



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