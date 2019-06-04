Блог BadComedian могут закрыть – на автора кинообзоров подали в суд

Кинокомпания Kinodanz подала в суд на популярного YouTube-блогера Евгения Баженова (28), ведущего канала с кинообзорами BadComedian.

По словам Баженова, он задумывается о закрытии блога, ведь ему грозит штраф в миллион рублей.

"Уже полгода меня судят. Судебная тяжба идет с начала 19-го года. И, казалось бы – прорвемся! Но меня просто убивает абсурдность этой ситуации. За нарушение авторских прав на меня в суд подала кинокомпания Kinodanz", - рассказывает Баженов.

По его словам, абсурд ситуации в том, что на каждый фильм кинокомпании выделяло деньги Министерство культуры Российской Федерации. "То есть, по сути, мы, налогоплательщики, сами оплачиваем попытку цензурировать критику", - добавил он.

Кинокритик рассказывает, что в суд на него подали за "цитирование" фильма "За гранью реальности". Баженов называет действия кинокомпании попыткой цензуры.

"Студия заявляет, что, несмотря на то, что в законе не установлены объемы цитирования, я своим обзором умудрился их нарушить. Ведь когда пишут диссертации, то можно цитировать от 45 до 15%. Я уверен, что специалист Олег Мотин (выступающий в качестве эксперта в суде, - прим. Накануне.RU), может доказать, что в океане должно быть два литра воды, ведь по ГОСТу в двухлитровой бутылке воды - два литра. Шах и мат!" - говорит Баженов.

Впрочем, у Баженова много поклонников, и тот же миллион собрать для них наверняка не будет проблемой. Всего за сутки ролик про суд посмотрели более 2,5 млн раз, лайки поставили больше 700 тыс. пользователей. Вероятно, тот же Kinodanz может только мечтать о такой поддержке.

"Комедиана" уже поддержали многие кинодеятели, даже из числа тех, чьи фильмы он разносил в пух и прах. Например, продюсер Александр Роднянский пишет в Instagram: "Меня сложно заподозрить в любви к Евгению Баженов... Особенно после того обзора, который он сделал на фильм "Левиафан" Андрея Звягинцева... Но я уверен - и это важный момент - что критика, даже острая и неприятная для авторов обозреваемых фильмов, является неотъемлемой частью здоровой индустрии. И шире - здорового общества".

Продюсер Тина Канделаки назвала действия Kinodanz "топорными ходами", а также выразила желание приобрести у Баженова канал: "Разумеется, закрывать канал не стоит. Более того, я с удовольствием готова приобрести канал BadComedian и покрыть все возможные издержки, которые не в первый раз сыплются на талантливого автора".

Отметим, что кинокомпания существует на рынке с 2012 года, за это время она сняла три фильма: "За гранью реальности", "Эбигейл", и "Звёздный разум". Большинство из них, по утверждению Баженова, как раз и финансировалось Министерством культуры. Блогер также рассказал, что у него была встреча с представителями компании, на которой ему рассказали, что "за ними стоят влиятельные люди".

"Афише Daily" пиар-директор Kinodanz Анна Лориан заявила, что компания не комментирует ситуацию с судом с BadComedian.