01 Октября 2020
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пожар на складах в Арамиле (2019) | Фото: 66.mchs.gov.ru

В уральском городе произошел крупный пожар на складах: с огнем боролись три часа

В уральском городе Арамиль произошел крупный пожар на складах. С огнем боролись три часа.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, площадь пожара составила 1,5 тыс. кв.м, огнем оказались повреждены два склада с лакокрасочной продукцией. Произошла разгерметизация бочек с горюче-смазочными материалами, в результате чего начались хлопки и вспышки пламени, что лишь способствовало увеличению площади горения.

пожар на складах в Арамиле(2019)|Фото: 66.mchs.gov.ru

Как отметили в ведомстве, тушение осложнялось высокой температурой и сильным задымлением. Три часа пожарные боролись с огнем, в 6 часов 13 минут открытое горение было ликвидировано. Специалистам удалось отстоять от огня соседний склад со стройматериалами.

Сейчас идет проливка и разбор сгоревших конструкций, пострадавших в результате пожара нет. Эксперты провели замеры воздуха, превышения ПДК вредных веществ не зафиксировано, угрозы для населения и окружающей среды нет. Причина пожара в данный момент устанавливается.

пожар на складах в Арамиле(2019)|Фото: 66.mchs.gov.ru

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В уральском городе произошел крупный пожар на складах: с огнем боролись три часа

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Теги: Арамиль, склады, пожар, МЧС



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Ранее 04.06.2019 13:29 Мск Крупному пожару на складах в уральском городе дан полный отбой

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