Губернаторы четырех регионов Урала и главы городов принимают участие в масштабных военных учениях

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обсудил ход мобилизационных учений с кураторами его проведения - представителями Главного управления специальных программ Президента РФ.

Учения, в которых будут задействованы 1,5 тысячи военнослужащих, а также резервисты и - впервые - представители органов областной и местной власти, проходят в УрФО с 3 по 7 июня. Роль руководства регионов и муниципалитетов заключается в отработке взаимодействия с военными. Руководит мобилизацией командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковника Александр Лапин.

Учения проводятся в Свердловской, Челябинской, Тюменской и Курганской областях. "Со своей стороны мы подготовили все необходимые документы, проинструктировали задействованных специалистов. Надеюсь, коллеги справятся с задачей", — сказал губернатор.