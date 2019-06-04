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Политика За рубежом
Директор ЦРУ Майк Помпео (2017) | Фото: www.koreaherald.com/

Помпео призвал Россию "отчитаться" за гибель рейса MH17

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия недостаточно активно содействует в расследовании крушения в Донбассе малайзийского Boeing рейса МН17.

По его словам, "отчитаться о том, что случилось во время этого ужасного инцидента, в собственных интересах России".

В интервью телекомпании RTL госсекретарь Соединенных Штатов подчеркнул, что Москве необходимо "сделать больше" для расследования авиакатастрофы, сообщает Regnum.

Ранее сообщалось, что правительство Нидерландов не устроила позиция России в деле о крушении малазийского Boeing.

Кабмин страны намерен изучить возможность передачи дела в международный суд, говорится в письме главы МИД Нидерландов Стефа Блока в парламент.

Блок сообщает, что спустя полгода РФ так и не признала себя виновной в гибели рейса и не связалась с властями двух стран, чтобы обсудить свою ответственность.

При этом в деле о гибели самолета появился американский след. Так, по данным немецкого журнала World Economy, отказ канцлера ФРГ Ангелы Меркель предоставить военную помощь украинским морякам в Керченском проливе может быть связан с тем, что они участвовали в антироссийской провокации совместно с США.

В этой связи допускается, что США могли быть причастны и к уничтожению лайнера над Донбассом летом 2014 года.

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Помпео призвал Россию "отчитаться" за гибель рейса MH17

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Теги: майк помпео, россия, боинг, mh17



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