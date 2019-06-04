01 Октября 2020
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Никита Б., спецназовец, гибель (2019) | Фото: telegram.org/mash

В СКР доставили первого подозреваемого в убийстве спецназовца в Красногорске

В Следственный комитет России доставили первого подозреваемого в убийстве спецназовца Никиты Б., который погиб в уличной потасовке в поселке Путилково в Красногорске.

Как сообщил РИА "Новости" отец Никиты, остальные подозреваемые сейчас пытаются уйти от наказания и скрываются в Армении, однако мужчина считает, что по такому резонансному делу эта страна выдаст всех подозреваемых.

Как ранее сообщало Накануне.RU, расследование уголовного дела взял под личный особый контроль глава СКР Александр Бастрыкин.

Напомним, спецназовец ГРУ Никита Б. попытался разнять дерущихся возле местного бара мужчин, в ответ на это один из них зарезал бойца ножом и скрылся с места трагедии, после чего друзья купили ему билет в Армению и он улетел на самолете. Известно, что Никита Б. воевал в Сирии, имел награды.

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В СКР доставили первого подозреваемого в убийстве спецназовца в Красногорске

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Теги: спецназовец, убийство, Красногорск, Путилково, подозреваемый



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