01 Октября 2020
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Экономика В России
Олег Дерипаска (2018) | Фото: gdb.voanews.com

Группа "ГАЗ" попросила 100 млн евро для проектов на Кубе

Группа "ГАЗ" Олега Дерипаски попросила Правительство помочь в получении кредитов в госбанках на сумму 100 млн евро. Автомобильный концерн обратился с письмом к вице-премьеру РФ Юрию Борисову.
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Представитель вице-премьера заявил, что финансово-экономическому блоку аппарата правительства поручено провести совещание по вопросу выделения кредита группе. В самой группе "ГАЗ" отказались от комментариев, сообщает "Интерфакс".

В октябре 2018 г. сообщалось, что "ГАЗ" запустил на Кубе сборочное производство автомобилей "ГАЗ" и "Урал". Вероятно, средства понадобятся именно на этот проект.

По данным СМИ, Группа ГАЗ просила помощи у государства, речь шла о порядка 30 млрд руб. В 2018 г. автоконцерн получил от властей 8 млрд руб., при этом общая сумма субсидий автопроизводителям составила порядка 20 млрд руб.

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Группа "ГАЗ" попросила 100 млн евро для проектов на Кубе

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Теги: Олег Дерипаска, Группа ГАЗ, Куба,



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