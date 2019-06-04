"Левада-центр": У россиян растет готовность к протестам

У жителей России растет готовность участвовать в массовых протестах, хотя доля граждан, считающих возможными такие акции там, где они живут, снижается.

Об этом говорится в исследовании "Левада-центра". При этом доля респондентов, готовых протестовать против падения уровня жизни (27%), впервые превысила долю тех, кто говорит о вероятности самих протестов (26% против 41% в июле 2018 г.). Минимума с весны 2018 года достигла и доля тех, кто считает возможными протесты с политическими требованиями (24%), хотя к ним готовы присоединиться 22% (в июле 2018 г., после объявления о пенсионной реформе, таковых было 23%, в марте 2018 г. лишь 6%).

"Обычно готовы к экономическим протестам 17–20%, а сейчас – 26–28%. Те, кто готов участвовать в протестах, ждут подкрепления со стороны других", - сообщил директор "Левада-центра" Лев Гудков.

Он отметил, что благодаря последним протестам политически активные люди почувствовали, что что-то сдвинулось, сообщают "Ведомости".