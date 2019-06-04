01 Октября 2020
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домработница, самозанятые, удобка (2018) | Фото: komi.ru

НБКИ: Самозанятые увязли в долгах

У некоторых россиян за последние полгода выросла долговая нагрузка.

Среди них - самозанятые, говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Показатель рассчитывается на основании данных от 4 тыс. российских кредиторов. За последние шесть месяцев наибольшее сокращение уровня долгов зафиксировано у работников таких сфер экономики, как "Юриспруденция", "Службы охраны" и "Общественное питание".

При этом рост уровня долговой нагрузки вырос у самозанятых россиян, а также у представителей таких отраслей, как "Фармацевтика и медицина" и "Маркетинг, реклама и PR", сообщает "Российская газета".

Долговая нагрузка представляет собой соотношение ежемесячных платежей по всем кредитам к ежемесячному доходу.

Как сообщалось ранее, по итогам 2018 года выяснилось, что 18,3% жителей России заметили снижение размера своей зарплаты. Таковы итоги исследования Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС. Это противоречит официальным данным Росстата об увеличении заработка на 9,4% за год в среднем по стране, поскольку специалисты учитывают неформальный сектор и собственные ощущения респондентов. Тем временем, доходы большинства россиян не растут, что подтверждают данные об их расходах, говорят эксперты.

По итогам исследования, еще у 62,5% граждан доход за год не изменился, а у 19,2% зарплаты выросли. При этом об увеличении трудовой нагрузки заявили 41,4% респондентов, у 52% опрошенных она осталась на прежнем уровне, у 6,6% — снизилась.

По информации Росстата, средняя зарплата в марте текущего года составила 46,3 тыс. руб., а годом ранее - 42,3 тыс. рублей. По официальным данным, заработок россиян вырос на 9,4%.

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НБКИ: Самозанятые увязли в долгах

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Теги: самозанятые, ФНС, налог, долги



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