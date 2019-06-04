Сценаристку высмеяли за жалобу на отсутствие темнокожих в "Чернобыле"

Британская сценаристка Карла Мари Свит сообщила, что не понимает, почему в популярном сериале "Чернобыль" HBO отсутствуют темнокожие актеры.

"Посмотрела два эпизода "Чернобыля", очень хорошо! Только есть одна мысль... я понимаю, что все персонажи в реальной жизни были белыми, но они также говорили с украинским акцентом. А здесь актеры с акцентами со всей Великобритании. Так если они не следуют достоверности в этом, почему не ввести в сериал темнокожих людей?" — написала Свит.

Об этом женщина написала на своей странице в Twitter. Ее пост вызвал негативную реакцию пользователей Сети, в том числе - русскоязычных.

В комментариях Свит высмеяли ее и призвали учить историю. При этом сценарист выразила удивление негативной реакцией на ее слова, отметив, что ей прислали еще и множество гомофобных и расистских сообщений, сообщает Lenta.ru.

Воспроизведенный до мельчайших подробностей советский быт вызвал у нашего зрителя изумленную оторопь, и это даже несмотря на то, что мы в сериале все равно обращаемся друг к другу по полным именам, как в "Красной жаре" — Иван, Валерий, Михаил. Конечно, так скрупулезно разобравшись в быте и воссоздав 80-ые, создатели сериала не могли не знать, что у русских имен есть сокращенные формы, не могли не знать и того, что у нас принято обращаться по имени и отчеству. Но они признались, что не хотели запутать собственного зрителя, который не запомнил бы и не соотнес три разных имени с одним и тем же персонажем.

Как сообщалось ранее, сайт IMDb (крупнейший в мире каталог о кино и сериалах) составил рейтинг самых высокооцененных сериалов. Список составляется на основе оценок пользователей.

И вот что интересно: первое место с рейтингом в 9,6 занял свежий сериал от HBO "Чернобыль", посвященный всем известным событиям 1986 года. Второе место отошло документальному проекту "Планета Земля" с "британским Николаем Дроздовым" Дэвидом Аттенборо – 9,5. Следующие четыре места получили одинаковый балл – 9,4: "Братья по оружию", "Планета Земля" (первая часть), "Во все тяжкие", "Игра престолов". По 9,3 балла у "Прослушки" и еще одной документалки – "Наша планета".