В России снизились ставки по банковским вкладам

Средняя максимальная ставка по вкладам десяти российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц в рублях, по итогам третьей декады мая снизилась до 7,37%.

Во второй декаде мая средняя ставка по депозитам равнялась 7,45%, об этом говорится в сообщении Центробанка РФ,

Средняя максимальная процентная ставка по вкладам Банка России служит ориентиром для российского рынка вкладов. Регулятор рекомендует финансовым организациям привлекать средства населения не дороже, чем значение данной ставки плюс 2 процентных пункта.

Напомним, в апреле крупнейшие российские банки вслед за Сбербанком приступили к снижению ставки по рублевым вкладам.

Так, в первой половине апреля ставки опустили ВТБ, Россельхозбанк, Альфа-банк и "Открытие". ​Россельхозбанк единственный из них снизил и максимальную ставку по вкладам, остальные банки сохранили действующие максимальные ставки в премиальном сегменте.

Таким образом, банковский рынок страны прошел локальный пик ставок по рублевым вкладам. Однако, как сообщает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова, о тенденции резкого снижения говорить пока рано.