Грузовик Dragon приводнился в Тихом океане

Грузовой космический корабль Dragon американской компании SpaceX завершил очередную миссию по обслуживанию Международной космической станции, совершив приводнение в Тихом океане.

17-я миссия SpaceX к космической станции и обратно завершена, говорится в сообщении компании. Грузовик доставил на Землю 1902 кг полезного груза, в том числе - результаты научных экспериментов, проводимых астронавтами.

Dragon с грузом для космической станции стартовал 4 мая по заказу NASA. Грузовой корабль доставил на МКС продовольствие, оборудование и материалы для проведения научных экспериментов, сообщает ТАСС.

Напомним, несколько дней назад космонавты "Роскосмоса" Олег Кононенко и Алексей Овчинин вышли в открытый космос для проведения работ на внешней поверхности Международной космической станции. Космонавты забрали полотенце, которое было оставлено снаружи 10 лет назад. Им протирали скафандры, которые испачкались во время работ в открытом космосе. Теперь это полотенце доставят на Землю для изучения.

Также Кононенко и Овчинин вынесли за пределы МКС фотографию Алексея Леонова — первого человека, вышедшего в открытый космос. Так космонавты поздравили Леонова с предстоящим юбилеем. 30 мая ему исполняется 85 лет.

Космонавты также взяли пробы с поверхности станции, чтобы оценить возможные микроповреждения обшивки.