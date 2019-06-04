01 Октября 2020
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Экономика В России
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Российские миллиардеры увеличили свой капитал на $23 млрд

Благосостояние российских миллиардеров, которые попали в рейтинг Bloomberg Billionaires Index, продолжает расти.

За пять месяцев текущего года их общий капитал вырос на $22,7 млрд. Всего в списке насчитывается 500 богатейших людей мира, из россиян в него входят 22 миллиардера. На первом месте — совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон ($22,7 млрд), на втором — основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин ($21,3 млрд). Замыкает тройку один из основных владельцев "Норникеля" Владимир Потанин ($21 млрд).

Далее идут совладелец "Северстали" Алексей Мордашов ($18,8 млрд) и совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов ($17,9), сообщает РИА "Новости".

"Индекс богатства" рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры обладают долями.

Напомним, в апреле Forbes представил рейтинг богатейших людей в России. В списке 100 долларовых миллиардеров и 100 мультимиллионеров, суммарное состояние 200 богатейших россиян — $496 млрд.

ТОП-200 возглавил крупнейший акционер "Сибура" и "Новатэка" Леонид Михельсон. На втором месте расположился председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин с состоянием $21,3 млрд. В прошлом году он был на первом месте, но на $2,2 млрд беднее.

Следом расположились Вагит Алекперов ($20,7 млрд), Алексей Мордашов ($20,5 млрд) и Геннадий Тимченко ($20,1 млрд).

В начале списка стабильно растущие Роман Абрамович (Евраз, $12,4 млрд) - 10 место, Михаил Прохоров - (Онэксим, $9,8 млрд) - 12 место.

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Российские миллиардеры увеличили свой капитал на $23 млрд

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Теги: миллиардеры, Bloomberg Billionaires Index



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