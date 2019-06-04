В Росстате сообщили о быстром росте зарплат у медиков

В Росстате рассказали о размерах зарплат в различных отраслях экономики в пересчете за час.

Согласно данным по итогам 2018 года, самыми дорогими специалистами, как и в 2017 году, остаются те, кто работает в нефте- и газодобывающих компаниях. Такие сотрудники зарабатывают за час 793 руб., или около 130 тыс. руб. в месяц.

На втором месте традиционно остаются сотрудники сферы производства табачных изделий, где платят 739 руб. в час, или 121 тыс. руб. в месяц. На третьей позиции - сфера производствв кокса и нефтепродуктов, где в среднем зарабатывают 735 руб. в час, или 121 тыс. руб. в месяц.

По данным Ростата, наиболее заметно выросла зарплата у специалистов в области здравоохранения и социальных услуг. Почасовая оплата стала больше на 23%, поднявшись до 260 руб. в час, или около 43 тыс. в месяц. Увеличились доходы тех, кто работает в сферах рыболовства и рыбоводства и производстве прочих готовых изделий, — на 18%, до 103 тыс. и 49 тыс. рублей в месяц соответственно, сообщают "Известия".

Как сообщалось ранее, по итогам 2018 года выяснилось, что 18,3% жителей России заметили снижение размера своей зарплаты. Таковы итоги исследования Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС. Это противоречит официальным данным Росстата об увеличении заработка на 9,4% за год в среднем по стране, поскольку специалисты учитывают неформальный сектор и собственные ощущения респондентов. Тем временем, доходы большинства россиян не растут, что подтверждают данные об их расходах, говорят эксперты.

По итогам исследования, еще у 62,5% граждан доход за год не изменился, а у 19,2% зарплаты выросли. При этом об увеличении трудовой нагрузки заявили 41,4% респондентов, у 52% опрошенных она осталась на прежнем уровне, у 6,6% — снизилась.

По информации Росстата, средняя зарплата в марте текущего года составила 46,3 тыс. руб., а годом ранее - 42,3 тыс. рублей. По официальным данным, заработок россиян вырос на 9,4%.