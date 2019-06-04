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Экономика В России
Майкл Калви (2019) | Фото: www.flickr.com

Находящийся под стражей инвестор Калви купил пропуск на ПМЭФ

Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok, американец Майкл Калви, обвиняемый в России в мошенничестве, и находящийся под арестом, купил бейдж для участия в Петербургском международном экономическом форуме, что позволит ему попасть на сессию с участием президента РФ Владимира Путина.

Как сообщил представитель пиар-службы Baring Vostok Денис Денисов, Калви еще до своего ареста оплатил бейдж премиум-уровня, так как покупать такой бейдж — обычная практика для топ-менеджеров фонда. Как отметил Денисов, если инвестора выпустят из-под домашнего ареста и ему выдадут бейдж, у Калви появится возможность посетить ПМЭФ.

Днем ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что руководству страны хотелось бы увидеть его среди участников Петербургского международного экономического форума, который состоится на днях. Однако пресс-секретарь президента РФ отметил, что всем, кто следит за уголовным делом американского бизнесмена, надо набраться терпения. Судьбу фигурантов решает следствие, а "процесс идёт при строгом соблюдении российского законодательства" и "никакого волюнтаризма здесь нет".

Песков также рассказал, что Владимир Путин на днях встречался с представителями деловых кругов Франции, где поднимался вопрос о судьбе французского гражданина – фигуранта дела и самого Майкла Калви.

Калви арестовали в феврале текущего года по делу о хищении у банка "Восточный" 2,5 млрд руб. Как считает следствие, деньги были получены благодаря соглашению об отступном, по которому вместо возврата долга банку передали 59,9% акций International Financial Technology Group, чьей оценочная стоимость была сильно завышена.

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Находящийся под стражей инвестор Калви купил пропуск на ПМЭФ

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Теги: ПМЭФ, Baring Vostok, Майкл Калви



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