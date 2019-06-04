Коллапс с багажом в Шереметьево попал на видео

В Шереметьево несколько дней продолжаются задержки с багажом.

Промедления начались 1 июня. В пресс-службе воздушной гавани сообщили, что это связано с пиковой нагрузкой "в высокий туристический сезон". По данным источника РБК, в аэропорту не хватает грузчиков и необходимой для разгрузки авиалайнеров техники.

По данному факту прокуратура начала проверку, которая установит причины задержек выдачи багажа.

Как позже сообщили в воздушной гавани, ситуация с задержками окончательно стабилизируется лишь к концу июня. В настоящее время в Шереметьево отмечаются задержки с багажом тех пассажиров, которые летят через столичный аэропорт транзитными рейсами.

В аэропорту приняли решение бесплатно раздавать воду и сэндвичи тем пассажирам, которые ждут свой багаж более 25 минут с момента постановки самолета на стоянку. В случае если срок ожидания превышает полчаса, а пассажир не имеет больше возможности ждать свои вещи, то он может оформить бесплатную доставку багажа по адресу, который укажет в заявлении.

Напомним, недавно указом Владимира Путина аэропорту Шереметьево по результатам конкурса "Великие имена России" присвоено имя Александра Пушкина.