01 Октября 2020
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открытие терминала внутренних авиалиний аэропорта кольцово табличка получение багажа (2007) | Фото: Накануне.RU

Коллапс с багажом в Шереметьево попал на видео

В Шереметьево несколько дней продолжаются задержки с багажом.

Промедления начались 1 июня. В пресс-службе воздушной гавани сообщили, что это связано с пиковой нагрузкой "в высокий туристический сезон". По данным источника РБК, в аэропорту не хватает грузчиков и необходимой для разгрузки авиалайнеров техники.

По данному факту прокуратура начала проверку, которая установит причины задержек выдачи багажа.

Как позже сообщили в воздушной гавани, ситуация с задержками окончательно стабилизируется лишь к концу июня. В настоящее время в Шереметьево отмечаются задержки с багажом тех пассажиров, которые летят через столичный аэропорт транзитными рейсами.

В аэропорту приняли решение бесплатно раздавать воду и сэндвичи тем пассажирам, которые ждут свой багаж более 25 минут с момента постановки самолета на стоянку. В случае если срок ожидания превышает полчаса, а пассажир не имеет больше возможности ждать свои вещи, то он может оформить бесплатную доставку багажа по адресу, который укажет в заявлении.

Напомним, недавно указом Владимира Путина аэропорту Шереметьево по результатам конкурса "Великие имена России" присвоено имя Александра Пушкина.

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Коллапс с багажом в Шереметьево попал на видео

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Теги: Шереметьево, багаж, аэропорт



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