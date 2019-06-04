Слуцкий сообщил, когда Россия вернется к работе в ПАСЕ

Российская делегация может вернуться к работе в Парламентской ассамблее Совета Европы в том случае, если она в первый день своей летней сессии, которая начинается 24 июня, примет доклад по вопросу прав национальных делегаций с рекомендациями регламентного комитета.

"Если ПАСЕ примет доклад по полномочиям Петры де Суттер с рекомендациями регламентного комитета в первый день сессии 24 июня, то делегация РФ может вернуться в ассамблею. Вероятность положительного исхода голосования есть, несмотря на активное противодействие делегаций Украины и ряда стран Балтии", - сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

По его словам, "окончательное решение о формировании делегации РФ и направлении заявки на участие в июньской сессии должно быть принято руководством Федерального Собрания РФ при координации с МИД РФ", сообщает РИА "Новости".

3 июня регламентный комитет ассамблеи рекомендовал разрешить всем странам-участницам, чьи делегации по разным причинам не участвуют в работе этого уставного органа, представить их полномочия на июньской сессии ПАСЕ.

Напомним, в мае министры иностранных дел стран-членов Совета Европы (СЕ) приняли решение, которое делает возможным возвращение России в ПАСЕ по чрезвычайной процедуре. Решение было принято на заседании в Хельсинки, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу СЕ.

Напомним, после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году ПАСЕ приняла резолюцию с осуждением действий России, которые охарактеризовала как "аннексию". А в начале января 2015-го лишила российскую делегацию права голоса. Москва в ответ приостановила свою деятельность в организации, и в июне 2017 года заморозила треть взносов в СЕ.

Члены ПАСЕ назначаются парламентами государств-членов. Пять наиболее крупных государств (до недавнего времени и Россия) представлены в ПАСЕ 18 членами, минимальное представительство — два члена от государства. Национальная делегация должна включать представителей всех политических партий, представленных в парламенте, и соответствовать требованию сбалансированного представительства мужчин и женщин.

В целом в ПАСЕ входят 318 членов и 318 "заместителей", сообщает Wikipedia.