Трамп сообщил о выводе Россией "своих людей" из Венесуэлы

Москва проинформировала Вашингтон о выводе большинства "своих людей" из Венесуэлы.

Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп. "Россия сообщила нам, что они вывели большую часть своих людей из Венесуэлы", — написал глава Белого дома на своей странице в Twitter. Трамп не уточнил, о ком именно идет речь.

Напомним, днем ранее газета The Wall Street Journal сообщила о том, что Россия в последнее время резко сократила число военных советников в Венесуэле.

Издание со ссылкой на источник, близкий к Минобороны РФ, пишет, что из тысячи военных специалистов в латиноамериканской стране осталось несколько десятков.

Предполагается, что их отъезд связан с непростой экономической ситуацией и отсутствием контрактов на поставку вооружения.

После этого в МИД России опровергли информацию об отзыве своих специалистов.

24 марта в Каракас прибыли два российских военных самолета, доставших 35 тонн груза и группу военнослужащих. Россияне будут участвовать в двусторонних консультациях по заключенным ранее контрактам, в том числе и по военно-техническому сотрудничеству. В то же время визит военнослужащих из РФ связывали с заявлением президента Венесуэлы Николаса Мадуро о том, что власти США решили убить его руками колумбийских спецслужб или наркомафии.