Грузинская певица Нино Катамадзе отказалась выступать в России

Нино Катамадзе, грузинская джазовая певица, заявила, что больше никогда не будет выступать в России.

22 июня исполнительница выступила в Москве на фестивале "Усадьба Jazz", после чего стала объектом критики со стороны грузинского общества.

"Я сказала на этом концерте и хочу вам тоже заявить, что это было последним моим выступлением в России!", - написала в Facebook Катамадзе.

Певица также поддержала участников протестов в Грузии. Она присоединилась к требованиям отставки главы МВД страны Георгия Гахарии.

Напомним, волнения в Грузии начались 20 июня. Поводом стала стартовавшая в Тбилиси Генеральная сессия Межпарламентской ассамблеи православия.

Глава делегации из России, депутат Госдумы Сергей Гаврилов открыл сессию, сидя в кресле главы парламента, что не понравилось оппозиционным политикам и они покинули зал. Позже туда ворвались радикалы и напали на Гаврилова. Около тысячи человек устроили акцию протеста у здания парламента с требованиями отставки правительства.

Акции протеста продолжились и в последующие дни. Грузинский президент Саломе Зурабишвили заявила о заинтересованности России в "расколе страны". На своей странице в Facebook она написала, что РФ - "враг и оккупант" Грузии.

После антироссийских выступлений в Тбилиси в конце июня президент России Владимир Путин подписал указ о прекращении авиасообщения России и Грузией с 8 июля.

Роспотребнадзор заявил, что заметил в динамике ухудшение качества грузинских вин, из-за чего берет продукцию под усиленный контроль.