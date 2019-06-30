В России началось производство С-500, которые способны уничтожать космические аппараты

Глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов сообщил, что в России начинается производство зенитных ракетных комплексов С-500.

В эфире телеканала "Россия 1" он заявил, что новые комплексы поступят на вооружение, как только закончатся их испытания.

Напомним, в марте 2019 года сообщалось, что новейшие российские зенитные ракетные системы С-500 появятся в войсках в ближайшее время. В 2019 году завершит обучение первая группа офицеров по работе с комплексами. Военные проходят обучение в учебном центре в Гатчине (Ленинградская область).

В мае 2018 года американские СМИ сообщили о том, что система прошла успешные испытания. По данным CNBC, "Россия утверждает, что система способна перехватывать гиперзвуковые ракеты, беспилотники, самолеты и вертолеты, в том числе военные самолеты-невидимки F-22 и F-35".

В июне 2019 года член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков рассказал о превосходстве С-500 над американскими комплексами. По его словам, ракеты ЗРК С-500 способны поражать цель не только в пределах земной атмосферы, но и уничтожать космические аппараты.