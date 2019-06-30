Зрада? На Украине подозревают, что Зеленский собирался извлечь выгоду из поражения Украины в ПАСЕ

На Украине появилась версия о том, что возвращение России в ПАСЕ было согласовано с Европой и о нем знал президент Владимир Зеленский, рассчитывавший извлечь из этого выгоду. Но МИД Украины сорвал эти планы, и это вывело Зеленского из себя.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, Зеленский в резкой форме отчитал главу МИД Павла Климкина за то, что ответ на ноту МИД РФ по арестованным украинским морякам был направлен без согласования с ним. Климкин заявил, что его ведомство имело полное право действовать самостоятельно. Позже СМИ сообщили о якобы имевшейся договоренности о том, что Европа возвращает в ПАСЕ Россию, а та находит возможность освободить украинских моряков. И оппоненты Зеленского заявили, что он об этом знал, но ничего не делал, рассчитывая представить освобождение моряков как свою победу в преддверии парламентских выборов. Зеленского также обвинили в госизмене из-за бездействия при возвращении России в ПАСЕ.

Версия оппонентов Зеленского базируется на том, что, как написал Климкин у себя в Facebook, Россия якобы передала в посольство Украины ноту, в которой предложила предоставить письменные гарантии продолжения уголовного преследования моряков "в соответствии с российским законодательством". На самом деле в ноте содержались такие строки: "Украинской стороне предлагается предоставить в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации письменные гарантии участия каждого из 24 украинских моряков после их освобождения из-под стражи в предварительном и судебном следствии, а также письменные гарантии сохранности вещественных доказательств – военно-морских кораблей "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" после передачи их на ответственное хранение украинской стороне до вынесения судебного решения".

Климкин заявил, что это "ловушка", рассчитанная на то, чтобы Украина косвенно признала российский статус Крыма, и Киев на это не пойдет. Этот ответ и вывел из себя Зеленского. Как полагают его оппоненты, именно из-за того, что Климкин поломал его планы набрать большие политические очки на освобождении моряков.

Политолог Тарас Березовец заявил, что "нервная реакция" Зеленского стала тем недостающим звеном, которое все расставило на свои места. По его мнению, Россия выторговала у Европы свое возвращение в ПАСЕ в обмен на освобождение моряков, которых требовал освободить Международный трибунал ООН по морскому праву. Он связал это с апрельским визитом Зеленского в Париж еще в статусе кандидата в президенты.

"Я еще тогда ломал голову над тем, зачем Макрону так срочно понадобилось пригласить к себе Зеленского, не дожидаясь выборов. А теперь все стало на свои места. Он пообещал по согласованию с Путиным вернуть моряков, а Зеленский должен был устраниться от возврата русской делегации в ПАСЕ. Причем все в выигрыше: Путин вернул моряков, которых он бы и так вернул, но получил ПАСЕ, Макрон заработал как посредник, а Зеленский получил заложников как бонус под парламентские... И когда сделка сорвалась, а главным бенефициаром стал Виктор Медведчук, Зеленский сорвался", - написал Березовец.

Напомним, на днях Медведчук организовал освобождение четырех украинских пленных из ДНР и ЛНР, что тоже вызвало резкую реакцию Зеленского. Согласно этой версии, Зеленский ожидал освобождения моряков и занесения этого себе в актив, а бонусы получил его главный конкурент в юго-восточных областях (Медведчук представляет "Оппозиционную платформу - за жизнь"). Не зря Зеленский возмутился тем, что Медведчук организовал освобождение перед выборами.

Березовец покритиковал Зеленского, которого обвинил в первом за 5 лет серьезном поражении украинской дипломатии, за которую, согласно конституции, отвечает президент, но "весь последний месяц, когда шла позиционная борьба вокруг отмены санкций против русских в Совете Европы и было ясно, к чему склоняются немцы и французы, в новой администрации "узеленского" занимались чем угодно, кроме своих прямых обязанностей".

Журналист Роман Шрайк также разделяет версию об измене президента. Он пишет, что события заставляют его думать, "что Зеленский об этом плане знал гораздо раньше и был на него согласен". Имеется в виду его июньский визит в Европу, во время которого Зеленский, как он заявил, пытался убедить Германию и Францию не возвращать Россию, но ему сообщили, что решение о возвращении российской делегации в ПАСЕ уже принято.

Политолог Михаил Чаплыга отмечает, что в случае успешной реализации плана все сохраняли лицо и получали свою выгоду.

"Но в игру включается Клим Чугункин и посылает РФ. РФ прозревает. Моряки тоже. Зеленский тоже. Формально не подкопаться. МИД имел право так ответить", - написал Чаплыга.

Президент России Владимир Путин опроверг версию об обмене моряков на возвращение в ПАСЕ и заявил, что вопрос с возвращением моряков на родину нужно решить спокойно. Однако намекнул на возможный обмен моряков на арестованных на Украине россиян.

"У нас есть вопросы по некоторым людям, которые задержаны на Украине", - сказал Путин.

Интересно, что и Климкин опроверг существование тайных договоренностей по возвращению России в ПАСЕ в обмен на освобождение украинских моряков. Но сделал это весьма хитро, все равно покритиковав Зеленского. Климкин заявил, что Россия и Европа могут решить договориться за спиной Украины, а "неопытность новой команды этому способствует".

"И вот мы уже не успеем оглянуться, как откровенную капитуляцию нам попытаются представить как долгожданную победу", - написал Климкин.

Отметим, что оппоненты Зеленского с первых дней подозревают его в "капитуляции" перед Россией.

Экс-президент Петр Порошенко тоже не упустил случая пнуть Зеленского. На митинге он заявил, что при нем "никому и в голову не пришло о чем-то о нас и без нас договориться с Кремлем", в отличие от президентства Зеленского.

Вся эта история позволяет сделать вывод, что даже если никаких тайных договоренностей между Россией и Европой в обход Украины и не было, то само возвращение России в ПАСЕ было использовано противниками Зеленского против него как удобный повод. Новый украинский президент впервые оказался в очень неудобном положении. Повлияет ли это на его рейтинги, станет ясно совсем скоро. Выборы в Раду пройдут 21 июля.