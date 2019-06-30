Военные ЦВО переброшены в зону наводнения в Иркутской области

Центральный военный округ направил подразделения в зону подтопления в Иркутской области.

Военные выдвинулись в зону ЧП в город Нижнеудинск для оказания помощи населению при наводнении.

Около 50 военнослужащих, а также более 20 единиц тяжелой техники совершают марш из Кемеровской области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ЦВО.

Сегодня Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу в случае необходимости подключить армию к борьбе с паводком.

Накануне президент провел совещание в Иркутской области. В результате паводка погибли пять человек, пострадало 353 человека, из них – 32 ребенка, погибло 5 человек, 97 человек госпитализированы. Судьба двоих остается неизвестной, в том числе одного ребенка.

Подтопление территорий в Иркутской области началось из-за сильных ливней. Сильнее всего пострадал Тулунский район, уничтожено более 1200 жилых домов. Всего в 48 населенных пунктах оказались подтоплены более четырех тысяч домов, в которых проживает более десяти тысяч человек.