Матвиенко: Грузия должна извиниться, тогда возможен диалог

Восстановление диалога между РФ и Грузией возможно после извинений с грузинской стороны, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По ее словам, Россия "по-прежнему любит грузин", и "конфликта между Россией и Грузией нет, мы ничего не инициировали".

Однако, добавила спикер СФ, пока "не прекратится русофобская волна, которую подняли радикалы, не о чем говорить".

"Пусть извинятся, за то, что произошло, - цитирует Матвиенко "Интерфакс". - Тогда возможен диалог".

Напомним, отношения России с Грузией накалились после серии протестов в Тбилиси. Поводом стала стартовавшая Генеральная сессия Межпарламентской ассамблеи православия.

После антироссийских выступлений в Тбилиси в конце июня президент России Владимир Путин подписал указ о прекращении авиасообщения России и Грузией с 8 июля. Отмечалось, что перевозчики ожидают достаточно серьезные убытки.

Роспотребнадзор заявил, что заметил в динамике ухудшение качества грузинских вин, из-за чего берет продукцию под усиленный контроль.