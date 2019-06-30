Орбакайте ответила "желтой прессе" на заявление о том, что она - мать детей Пугачевой и Галкина

Актриса и певица Кристина Орбакайте, дочь Аллы Пугачевой, отреагировала на многочисленные слухи о ее семье.

До этого в некоторых СМИ появилась информация, что "Пугачева довела Орбакайте до седых волос". Другие издания предположили, что детей Пугачевой от Максима Галкина на самом деле родила Орбакайте.

"Теперь точно понятно, наша желтая "пресса" превосходит себя", - написала Орбакайте в инстаграм, приведя скрины громких заголовков СМИ.

Напомним, 5-летних детей Пугачевой и Галкина - двойняшек Лизу и Гарри – родила суррогатная мать.

Ранее в РПЦ, комментируя этот факт, выразили согласие с мнением тех, кто считает, что суррогатное материнство нужно запретить. Комитету Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей даже предложили разработать соответствующий законопроект.