Пассажиров, которые прилетели из Батуми в Москву, полчаса не выпускали из самолета

Роспотребнадзор не выпускал из самолета Батуми - Москва пассажиров для того, чтобы проверить рейс, пишут российские СМИ.

Пассажиры лайнера были вынуждены сидеть в самолете около 30 минут после приземления.

В итоге обнаружилось, что на борту был ребенок с температурой 38,0. Ему был поставлен диагноз - фарингит. От госпитализации родители отказались, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

Напомним, отношения России с Грузией накалились после серии протестов в Тбилиси. Поводом стала стартовавшая Генеральная сессия Межпарламентской ассамблеи православия.

Туристам рекомендовали отменить поездки в сопредельное государство, грузинским авиакомпаниям отказали в полетах в Россию из-за внезапно возникших долгов. Отмечалось, что перевозчики ожидают достаточно серьезные убытки.

Роспотребнадзор заявил, что заметил в динамике ухудшение качества грузинских вин, из-за чего берет продукцию под усиленный контроль.