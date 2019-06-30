Задержана бывшая жена "цапка" Вячеслава Цеповяза

По подозрению в вымогательстве задержали бывшую супругу осужденного члена банды Цапков Вячеслава Цеповяза Наталью Стришнюю.

Как сообщил ТАСС ее адвокат Эдуард Чургулия, обвинения необоснованные.

По его словам, "какие-то люди решили завладеть бизнесом предприятия", которым владеет Стришняя.

Как сообщалось, по условиям брачного договора с Цеповязом его экс-супруге принадлежит агрофирма "Слава Кубани" площадью 14 тыс. га.

Ранее бывшая супруга Цеповяза, с которой у заключенного сейчас в самом разгаре бракоразводный процесс, отметила, что на содержание ее экс-супруга в колонии тратилось около 250 тысяч рублей в месяц.

Скандал разгорелся после того, как в Сети появились фотографии, на которых Цеповяз, осужденный по делу "банды Цапков", запечатлен с телефоном в руках, с шашлыками и поедающим краба.

В УФСИН по Амурской области, где сидит Цеповяз, сообщили, что по данному факту проведена служебная проверка. Фотографии "свидетельствуют о нарушении правил внутреннего распорядка исправительного учреждения", они были сделаны в 2015 году.