24 Июля 2020
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квитанции, счета, ЖКХ, ЖКУ (2018) | Фото: EADaily

Названы три региона России с квитанцией за услуги ЖКХ менее 500 рублей

Аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza составила рейтинг регионов по стоимости услуг ЖКХ на человека.

Выяснилось, что меньше всего за коммуналку платят жители Дагестана, где в среднем на человека уходит 457 рублей в месяц, Тувы - 478 рублей и Ингушетии - 488 рублей.

Самые дорогие коммунальные услуги - в Магаданской области, где жители получают квитанции со средней суммой в 3511 рублей в месяц.

Далее следуют Камчатский край - 3420 рублей и Мурманская область – 3003, пишет "Российская газета".

Ранее был составлен список самых дисциплинированных плательщиков за услуги ЖКХ в 2018 году.

На первом месте оказались жители Астраханской области, которые оплатили 102,03% от суммы предъявленных им счетов. Далее идут такие города, как Санкт-Петербург (100,52%), Белгородская область (99), Краснодарский край (98,4) и Ставропольский край (98,36%). В среднем по России в прошлом году уровень возмещения населением реальной стоимости услуг достиг 94,4%.

В тоже время, наибольший рост общей задолженности показали регионы с большой плотностью населения: Московская область, Дагестан, Челябинская область и Свердловская область.

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Названы три региона России с квитанцией за услуги ЖКХ менее 500 рублей

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Теги: регионы, услуги жкх



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Ранее 01.07.2019 03:05 Мск С 1 июля в РФ подорожают коммунальные услуги

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