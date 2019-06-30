Филарет: Фанар нарушил мои права

Многолетний лидер украинского раскола Михаил Денисенко, он же "почетный патриарх Филарет", заявил, что Фанар ущемил его права, когда поставил условие, чтобы он не выдвигал свою кандидатуру на пост лидера "единой незалежной церкви" при ее создании под эгидой Фанара. Об этом он сказал "Комментариям".

Денисенко подчеркнул, что имел право и был готов возглавить новую структуру.

"То есть нарушались мои права. Я имел право выдвигать свою кандидатуру, но Константинополь поставил условие, что если я не откажусь, то собора не будет. И томоса не будет", – подчеркнул он.

По его словам, от томоса "мы для Украины ничего хорошего не приобрели".

"Напротив, разделили большую церковь киевского "патриархата", - подчеркнул Денисенко-Филарет.

Он также напомнил, что лидер автокефалов Николай Малетич, он же "митрополит Макарий", обещал выйти из "единой церкви", если оттуда выйдет киевский "патриархат".

Напомним, Филарет 20 июня восстановил свой "патриархат", что спровоцировало разборки между раскольниками. У самого Филарета "забрали" все приходы. Ранее он заявил, что на "объединительном соборе" 15 декабря 2018 года голос за "правильного" кандидата стоил $20 тыс.