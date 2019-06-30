24 Июля 2020
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алкотестер (2012) | Фото: gudok.ru

Замкомандира Приволжского округа Росгвардии задержали за пьяную езду

Заместителя командующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина поймали пьяным за рулем автомобиля.

Сотрудники ГИБДД остановили автомобиль высокопоставленного росгвардейца 25 июня на дороге Кольчугино – Александров - Верхние Дворики.

Как сообщает ТАСС, по поведению Березина было понятно, что он не совсем трезв.

От медицинского освидетельствования силовик отказался. Росгвардия начала служебную проверку.

В феврале военный судья, сбивший на автомобиле девушку в Краснодаре, был оправлен в отставку. Дорожный инцидент с его участием произошел в конце декабря.

Очевидцы заявили, что виновник происшествия пытался скрыться с места аварии. Предположительно, он был в нетрезвом виде.

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Замкомандира Приволжского округа Росгвардии задержали за пьяную езду

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Теги: росгвардия, генерал-майор, пьяная езда



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