Замкомандира Приволжского округа Росгвардии задержали за пьяную езду

Заместителя командующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина поймали пьяным за рулем автомобиля.

Сотрудники ГИБДД остановили автомобиль высокопоставленного росгвардейца 25 июня на дороге Кольчугино – Александров - Верхние Дворики.

Как сообщает ТАСС, по поведению Березина было понятно, что он не совсем трезв.

От медицинского освидетельствования силовик отказался. Росгвардия начала служебную проверку.

В феврале военный судья, сбивший на автомобиле девушку в Краснодаре, был оправлен в отставку. Дорожный инцидент с его участием произошел в конце декабря.

Очевидцы заявили, что виновник происшествия пытался скрыться с места аварии. Предположительно, он был в нетрезвом виде.